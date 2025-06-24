В Иране заявили, что никогда не прекратят развитие атомной промышленности
16:32 24.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран будет развивать свою атомную промышленность и никогда не прекратит этот процесс. Об этом заявил представитель Организации по атомной энергии исламской республики Бехруз Камальванди.
«Они должны знать, что эта отрасль широко развита в нашей стране, они не могут ее уничтожить. Учитывая имеющиеся у нас мощности и возможности, развитие этой сферы будет продолжаться и не остановится», — сказал он иранской гостелерадиокомпании.
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