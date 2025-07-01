«Нетология» проведет День открытых дверей онлайн-магистратур

13:10

Иллюстрация пресс-службы Сбера

3 июля «Нетология» совместно с ведущими вузами страны проведет День открытых дверей онлайн-магистратур. Программы проходят при поддержке Сбера.

На мероприятии будущие абитуриенты смогут познакомиться с возможностями, которые открываются, благодаря программам, узнают, как выбрать подходящую магистратуру, как проходит обучение, какие профессии востребованы на рынке

и какие карьерные перспективы открываются уже во время учебы.

Участие в Дне открытых дверей – бесплатное, по предварительной регистрации на сайте «Нетологии». В рамках встречи можно будет напрямую пообщаться

с представителями университетов, академическими руководителями программ, экспертами и выпускниками «Нетологии» и представителями Сбера. Спикеры расскажут, как обучение помогает решать профессиональные задачи и достигать новых карьерных высот. Самые активные участники получат доступ к мини-курсу «Нейросети для личного развития и эффективного

планирования» – дополнительному инструменту для саморазвития.

Магистратура «Нетологии» – это стратегический шаг к новой профессиональной траектории, осознанная инвестиция в будущее. Программы доступны в гибком онлайн-формате, с обучением у практиков отрасли, с постоянным обновлением контента и возможностью совмещения учебы с работой. Благодаря поддержке Сбера и компаний-партнеров, студенты получают качественное образование

и доступ к карьерным консультациям, нетворкингу и практическим задачам.

Магистерские программы разработаны совместно с ключевыми вузами страны: Финансовый университет при правительстве РФ, Президентская академия РАНХиГС, МФТИ, Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет и Университет ИТМО.

Абитуриентам также будут доступны направления в самых перспективных

и технологичных сферах, ориентированных на потребности цифровой экономики и современные вызовы рынка труда. Такие, как LegalTech и юридическая автоматизация, кибербезопасность, управление ИТ-продуктами и цифровыми проектами, продуктовый дизайн, разработка и инженерия данных, машинное обучение, искусственный интеллект, аналитика в психологии, современные технологии безопасных систем, продуктовый маркетинг и аналитика. Каждая программа сочетает фундаментальную академическую базу с прикладной подготовкой и возможностью стажировок в крупных компаниях.