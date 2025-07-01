0
0
28
НОВОСТИ

«Нетология» проведет День открытых дверей онлайн-магистратур

13:10 01.07.2025

нетология.png

Иллюстрация пресс-службы Сбера

3 июля «Нетология» совместно с ведущими вузами страны проведет День открытых дверей онлайн-магистратур. Программы проходят при поддержке Сбера.

На мероприятии будущие абитуриенты смогут познакомиться с возможностями, которые открываются, благодаря программам, узнают, как выбрать подходящую магистратуру, как проходит обучение, какие профессии востребованы на рынке

и какие карьерные перспективы открываются уже во время учебы.

Участие в Дне открытых дверей – бесплатное, по предварительной регистрации на сайте «Нетологии». В рамках встречи можно будет напрямую пообщаться

с представителями университетов, академическими руководителями программ, экспертами и выпускниками «Нетологии» и представителями Сбера. Спикеры расскажут, как обучение помогает решать профессиональные задачи и достигать новых карьерных высот. Самые активные участники получат доступ к мини-курсу «Нейросети для личного развития и эффективного

планирования» – дополнительному инструменту для саморазвития.

Магистратура «Нетологии» – это стратегический шаг к новой профессиональной траектории, осознанная инвестиция в будущее. Программы доступны в гибком онлайн-формате, с обучением у практиков отрасли, с постоянным обновлением контента и возможностью совмещения учебы с работой. Благодаря поддержке Сбера и компаний-партнеров, студенты получают качественное образование

и доступ к карьерным консультациям, нетворкингу и практическим задачам.

Магистерские программы разработаны совместно с ключевыми вузами страны: Финансовый университет при правительстве РФ, Президентская академия РАНХиГС, МФТИ, Высшая школа экономики, Уральский федеральный университет и Университет ИТМО.

Абитуриентам также будут доступны направления в самых перспективных

и технологичных сферах, ориентированных на потребности цифровой экономики и современные вызовы рынка труда. Такие, как LegalTech и юридическая автоматизация, кибербезопасность, управление ИТ-продуктами и цифровыми проектами, продуктовый дизайн, разработка и инженерия данных, машинное обучение, искусственный интеллект, аналитика в психологии, современные технологии безопасных систем, продуктовый маркетинг и аналитика. Каждая программа сочетает фундаментальную академическую базу с прикладной подготовкой и возможностью стажировок в крупных компаниях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 01.07.2025
Главком ВСУ Сырский запретил скопление личного состава после ударов по учебным центрам
0
22
13:05 01.07.2025
В результате атаки БПЛА на предприятие в Ижевске есть погибшие и раненые
0
66
13:00 01.07.2025
Удары США и Израиля могут заставить Иран пойти на создание ядерного оружия — WSJ
0
82
12:32 01.07.2025
В Баку утверждают, что братья Сафаровы умерли в результате нанесенных травм
0
159
12:20 01.07.2025
В столичный акселератор «Фабрика видеоигр» приглашают специалистов со всей России — Сергунина
0
140
12:20 01.07.2025
Великобритания активно вмешивается в дела России, заявил Пискарев
0
145
12:00 01.07.2025
Госсекретарь Дагестана Магомедов освобожден от должности
0
170
12:00 01.07.2025
Вступление Украины в ЕС обсуждать всерьез пока нельзя — избранный президент Польши
0
168
11:32 01.07.2025
В 2026 году новогодние каникулы будут длиться 12 дней
0
246
11:20 01.07.2025
Одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке БПЛА — глава республики
0
256

Возврат к списку