В армию РФ в 2025 году уже поступили более 210 тыс. контрактников — Медведев
17:12 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 210 тыс. контрактников приняты в Вооруженные силы РФ с начала года. Еще 18 тыс. человек поступили в добровольческие подразделения, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании профильной межведомственной комиссии.
«Рассмотрим итоги комплектования вооруженных сил военнослужащими по контракту за прошедшие полгода. В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший. На 1 июля в воинские части прибыли более 210 тыс. человек. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты свыше 18 тыс. человек. Это, безусловно, результат общей работы. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой деятельности, за такие высокие результаты», — сказал он.
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