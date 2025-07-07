За ночь над регионами РФ и Черным морем сбит 91 БПЛА
09:00 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО уничтожили и перехватили над регионами РФ и Черным морем 91 украинский БПЛА за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа: 20 — над территорией Белгородской области, 14 — над территорией Курской области, девять — над территорией Липецкой области, восемь — над территорией Брянской области, восемь — над территорией Московского региона, восемь — над территорией Воронежской области, семь — над акваторией Черного моря, по три БПЛА — над территориями Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областей, два — над территорией Орловской области и по одному — над территориями Владимирской области, Краснодарского края и республики Крым», — сказали в ведомстве.
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