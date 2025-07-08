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Медведев призвал никак не относиться к риторике Трампа и добиваться целей СВО

11:32 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не должна обращать внимания на «политические качели» в риторике американского лидера Дональда Трампа. Вместо этого она должна продолжать добиваться намеченных целей, в том числе на СВО, подчеркнул в своем телеграм-канале зампред СБ РФ Дмитрий Медведев.

«Американец снова катается на своих любимых политических качелях», — дал Медведев оценку противоречивым заявлениям Трампа по Украине и беседам с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Как нам к этому относиться? — задался он вопросом. — Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает верховный главнокомандующий — никак». «Продолжать добиваться целей СВО, — заключил он. — Возвращать нашу землю, работать на победу».

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