Кремль считает серьезным заявление Трампа и анализирует его — Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле ознакомились со сделанным в понедельник заявлением президента США Дональда Трампа о военных поставках Киеву и проведут подробный анализ слов американского лидера. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Заявления президента США весьма серьезные. Что-то в них адресовано лично президенту [Владимиру] Путину, — заметил представитель Кремля. — Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне».