Кремль считает серьезным заявление Трампа и анализирует его — Песков
13:00 15.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В Кремле ознакомились со сделанным в понедельник заявлением президента США Дональда Трампа о военных поставках Киеву и проведут подробный анализ слов американского лидера. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Заявления президента США весьма серьезные. Что-то в них адресовано лично президенту [Владимиру] Путину, — заметил представитель Кремля. — Нам, безусловно, нужно время для анализа сказанного в Вашингтоне».
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