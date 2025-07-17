Лопаты «Лемана Про» помогли российским военным пройти в тыл украинской армии
14:35 17.07.2025
|Фото агентства "Москва"
Хотя французская компания ADEO, владевшая магазинами Leroy Merlin, в 2022 году объявила об уходе из России, а потом передала свой российский бизнес местному менеджменту, переименовав гипермаркеты в «Лемана Про», ее товары используются «для поддержки российской армии в рамках СВО», заявил политолог, директор Центра политической информации Алексей Мухин.
Напомним, представители компании в какой-то момент собирались прекратить работу в РФ, а потом заявляли, что речи о продаже бизнеса не идет. В 2023 году основное российское юрлицо Leroy Merlin сменило основного владельца - им стала компания, зарегистрированная в ОАЭ.
По словам Алексея Мухина, после непродолжительного периода замешательства российские производители смогли быстро обеспечить гипермаркеты требуемым ассортимент товаров. “И теперь, все те же, например, лопаты Leroy Merlin или «Лемана Про», без разницы, помогли российской армии пройти по газопроводу в тыл украинских военных и вписать эту операцию в мировую военную историю”, — отметил политолог. Мухин также поблагодарил французов: «Спасибо Leroy Merlin за поддержку российских бойцов», хотя и отметил, что ритейлеры пытаются “усидеть на двух стульях, но выбирать придется рано или поздно”.
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