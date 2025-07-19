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Зеленский крайне недоволен командованием ВСУ в Сумской области — силовики

20:00 19.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский не наградил подразделения и офицеров ВСУ, принимающих участие в боях в Сумской области, что говорит о недовольстве темпами продвижения. Об этом рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

Зеленский провел масштабное награждение подразделений и офицеров ВСУ. Были отмечены 1-й отдельный штурмовой полк, 12-й отдельный танковый батальон, 31-я отдельная штурмовая бригада, подразделения нацгвардии Украины, 110-я и 241-я отдельные бригады теробороны. Повышены в званиях командующий оперативным командованием «Юг», замкомандира 30-го корпуса морпехов и начальник главного командного центра ВСУ.

«Сами украинские военнослужащие отмечают, что Зеленский не отметил подразделения и офицеров ВСУ, принимающие участие в боевых действиях на сумском и харьковском направлениях. 1-й ошп и корпус морпехов представлены небольшими группами и не играют существенной роли в Сумской области. Данная информация подтверждает наши сведения, что Зеленский крайне недоволен командованием ВСУ в Сумской области», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что командование в Сумской области, используя все резервы и наиболее боеспособные силы, так и не смогло выбить бойцов «Севера» с занятых позиций.

Также собеседник обратил внимание, что регулярный доклад командующего ВСУ Александра Сырского, частично опубликованный на украинских правительственных ресурсах, также не содержал информации об обстановке на сумском и харьковском направлениях.

Как рассказали ранее ТАСС в силовых структурах, на сумское и харьковское направления переброшены более 40 бригад и полков ВСУ, они несут потери.

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