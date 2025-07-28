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НОВОСТИ

Премьер Франции назвал «черным днем» заключение сделки между ЕС и США

13:05 28.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заключение торгового соглашения с США стало «черным днем» для Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

«Соглашение [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен с [президентом США] Дональдом Трампом стало черным днем для Евросоюза. Альянс, созданный с целью защиты собственных ценностей и интересов, пошел на подчинение Соединенным Штатам», — написал Байру на своей странице в соцсети X.

Ранее лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен раскритиковала сделку, назвав ее «полным провалом для Европы».

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