22:00 Источник: Интерфакс

В Карелии тушат 29 лесных пожаров на общей площади более 1,6 тыс. га, сообщило 4 августа Минприроды республики. Из 29 пожаров 13 были локализованы. По данным Минприроды, угрозы населенным пунктам нет. Пожары тушат более 300 человек и 69 единиц техники.





За последние сутки в Карелии потушили 14 лесных пожаров на общей площади свыше 426 га. По данным Минприроды, 3 августа в регионе действовали 32 лесных пожара на общей площади свыше 1,7 тыс. га. В лесах Карелии введен режим ЧС регионального характера. В Муезерском, Лоухском, Пудожском районах, а также в Костомукшском городском округе запрещено посещать леса.