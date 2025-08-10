Высокие цены в ресторанах Франции отпугивают посетителей - СМИ

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французы стали меньше ходить в рестораны из-за чрезмерно высоких цен. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на Союз работников ресторанно-гостиничного бизнеса.

«Посещаемость ресторанов в последнее время снизилась на 15-20% во Франции. Многие посетители указывают на слишком высокие цены в заведениях», — приводит канал данные организации.

В некоторых ресторанах на юге Франции спад наблюдается даже несмотря на летний сезон отпусков. Так, по словам владельца одного из ресторанов в Монпелье (департамент Эро на юге Франции) Оливье Фрербо, посещаемость его заведения снизилась на 50% по сравнению с летом прошлого года. «Лето этого года выдалось крайне сложным. В июне ситуация была на среднем уровне, а вот июль оказался провальным», — сказал он.

Как указывает BFMTV, стоимость блюд в ресторанах растет примерно с той же скоростью, что и цены на продукты, с той разницей, что поход в супермаркет, в отличие от ресторана, — это необходимая для французов статья расходов.