Во Франции выдали ордера на арест Башара Асада и ряда бывших чиновников Сирии — AFP

22:00 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские судебные органы выдали в августе ордера на арест семи бывших сирийских чиновников, в том числе экс-главы государства Башара Асада. Об этом сообщило агентство AFP.

«После 13 лет расследования следственные судьи отдела парижского суда по преступлениям против человечности выдали ордера на арест семи бывших высокопоставленных сирийских чиновников за соучастие в военных преступлениях и преступлениях против человечности», — пишет агентство со ссылкой на заявление адвокатов, которое приводит ассоциация «Международная федерация прав человека» (FIDH).

Расследование велось в связи с гибелью и ранениями ряда западных журналистов в Сирии в 2012 году. Как утверждается, они погибли во время ударов по пресс-центру в Хомсе, ответственность за которые возлагают на сирийские власти того времени. Как уточняет AFP, речь идет о «неофициальном пресс-центре», который располагался в доме в районе Баб-Амр, где базировались боевики так называемой Свободной сирийской армии.

