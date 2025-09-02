Во Франции выдали ордера на арест Башара Асада и ряда бывших чиновников Сирии — AFP
22:00 02.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французские судебные органы выдали в августе ордера на арест семи бывших сирийских чиновников, в том числе экс-главы государства Башара Асада. Об этом сообщило агентство AFP.
«После 13 лет расследования следственные судьи отдела парижского суда по преступлениям против человечности выдали ордера на арест семи бывших высокопоставленных сирийских чиновников за соучастие в военных преступлениях и преступлениях против человечности», — пишет агентство со ссылкой на заявление адвокатов, которое приводит ассоциация «Международная федерация прав человека» (FIDH).
Расследование велось в связи с гибелью и ранениями ряда западных журналистов в Сирии в 2012 году. Как утверждается, они погибли во время ударов по пресс-центру в Хомсе, ответственность за которые возлагают на сирийские власти того времени. Как уточняет AFP, речь идет о «неофициальном пресс-центре», который располагался в доме в районе Баб-Амр, где базировались боевики так называемой Свободной сирийской армии.
НОВОСТИ
- 21:20 02.09.2025
- Путин назвал хорошей инициативу Си Цзиньпина по глобальному управлению
- 20:40 02.09.2025
- Польша попросила США пригласить ее в G20 — МИД
- 20:00 02.09.2025
- Запад может потерпеть поражение в противостоянии с ШОС — президент Финляндии
- 19:20 02.09.2025
- Хуситы утверждают, что атаковали Генеральный штаб армии Израиля
- 18:40 02.09.2025
- Пакистан «решительно настроен» укреплять двусторонние связи с Россией — премьер
- 18:00 02.09.2025
- Власти Украины подали в суд иск о прекращении деятельности УПЦ
- 17:32 02.09.2025
- Сербия намерена сохранять свой военный нейтралитет — Вучич
- 17:12 02.09.2025
- Мишустин потребовал не допустить замедления строительного сектора в России
- 17:00 02.09.2025
- Торговый оборот РФ и Пакистана снизился, нужно поработать над этим — Путин
- 16:32 02.09.2025
- ВСУ заблокировали жителей Купянска в городе и заставляют рыть окопы — ВГА
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать