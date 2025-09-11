0
0
105
НОВОСТИ

ВСУ пытаются вывести с позиций уцелевшую группировку в Серебрянском лесничестве

10:00 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска пытаются вывести уцелевшую часть группировки с позиций в Серебрянском лесничестве, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Противник бежит с позиций в Серебрянском лесничестве, точнее, пытается. Их немного, это лишь часть уцелевшей группировки, которую пытаются вывести», — сказал советник.

