ВСУ пытаются вывести с позиций уцелевшую группировку в Серебрянском лесничестве

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска пытаются вывести уцелевшую часть группировки с позиций в Серебрянском лесничестве, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Противник бежит с позиций в Серебрянском лесничестве, точнее, пытается. Их немного, это лишь часть уцелевшей группировки, которую пытаются вывести», — сказал советник.