Польша ввела ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной — власти

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польское агентство воздушного транспорта ввело ограничения на полеты вдоль границы с Белоруссией и Украиной до 9 декабря.

«По запросу Оперативного командования вооруженных сил с 10.09.2025, с 22:00 UTC (01:00 мск 11 сентября — прим. ТАСС), до 23:59 UTC 09.12.2025 (02:59 мск 10 декабря — прим. ТАСС) будет введено ограничение воздушного движения в восточной части Польши в виде ограниченной зоны EP R129 (зона вдоль границы с Белоруссией и Украиной — прим. ТАСС)», — говорится в заявлении на сайте ведомства. Ограничение на касается военных летательных аппаратов, уточняет агентство. Вводится также полный запрет на полеты гражданских беспилотников в этой зоне.