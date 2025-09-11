0
НОВОСТИ

GigaChat 2 MAX доступна на платформе Cloud.ru для корпоративных пользователей

12:18 11.09.2025

Модель GigaChat 2 MAX от Сбера доступна на платформе Cloud.ru в каталоге Evolution Foundation Models. До 1 ноября 2025 года все зарегистрированные пользователи Cloud.ru смогут работать с моделью бесплатно через OpenAI-совместимый API.

GigaChat 2 MAX — самая мощная модель линейки GigaChat, разработанная в России. В тесте MMLU-RU она показала результат 80,46 балла, превысив показатели GPT-4o (OpenAI) и Claude 2 (Anthropic) на сопоставимых задачах.

Модель включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. Вся обработка данных выполняется на территории России в соответствии с законодательством, что позволяет применять GigaChat 2 MAX в проектах с повышенными требованиями к безопасности и точности работы с русским языком.

На время бесплатного периода установлен лимит: до 5 миллионов токенов в месяц на один аккаунт и не более 10 запросов в секунду для каждого приложения. Максимальный размер входного сообщения — 8 Кб.

