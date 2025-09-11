GigaChat 2 MAX доступна на платформе Cloud.ru для корпоративных пользователей
12:18 11.09.2025
Модель GigaChat 2 MAX от Сбера доступна на платформе Cloud.ru в каталоге Evolution Foundation Models. До 1 ноября 2025 года все зарегистрированные пользователи Cloud.ru смогут работать с моделью бесплатно через OpenAI-совместимый API.
GigaChat 2 MAX — самая мощная модель линейки GigaChat, разработанная в России. В тесте MMLU-RU она показала результат 80,46 балла, превысив показатели GPT-4o (OpenAI) и Claude 2 (Anthropic) на сопоставимых задачах.
Модель включена в реестр российского программного обеспечения Минцифры РФ. Вся обработка данных выполняется на территории России в соответствии с законодательством, что позволяет применять GigaChat 2 MAX в проектах с повышенными требованиями к безопасности и точности работы с русским языком.
На время бесплатного периода установлен лимит: до 5 миллионов токенов в месяц на один аккаунт и не более 10 запросов в секунду для каждого приложения. Максимальный размер входного сообщения — 8 Кб.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать