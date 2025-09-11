0
НОВОСТИ

Невозможно «увеличить рождаемость только лишь зонтичными федеральными мерами - Котяков

20:00 11.09.2025 Источник: Интерфакс

Невозможно «увеличить рождаемость только лишь зонтичными федеральными мерами и решениями, – заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. – Сегодня разница в уровне рождаемости между регионами – в три раза». Министр подчеркнул необходимость дальнейшего развития и реализации мер поддержки на уровне регионов. Также он констатировал, что высокая закредитованность семей становится препятствием для увеличения рождаемости. По его словам, наблюдается «серьезное изменение стандартов жизни». «Сегодня молодые родители и после рождения ребенка хотят сохранить привычный образ жизни: путешествовать, встречаться с друзьями, заниматься активным отдыхом, спортом. Поэтому меняется запрос к региональной инфраструктуре – она должна быть приспособлена к потребностям маленьких детей», – отметил Котяков.

