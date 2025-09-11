0
НОВОСТИ

Суд назначил сроки от 6 до 14 лет лишения свободы участникам организованного преступного сообщества

21:30 11.09.2025 Источник: Интерфакс

Бутырский суд Москвы назначил сроки от 6 до 14 лет лишения свободы участникам организованного преступного сообщества, среди которых были сотрудники банков и операторов связи, специализировавшегося на дистанционном хищении денежных средств со счетов умерших россиян, сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Им назначены наказания в виде лишения свободы на сроки от 6 до 14 лет и штрафов от 250 тыс. до 400 тыс. руб. В ФСБ сообщили, что мошенники, пользуясь базами данных операторов связи, а также базами данных банков и государственных органов, «в кратчайшие сроки получали актуальную информацию о дате смерти абонентов и производили перевыпуск их сим-карт». Такая схема позволила им получить доступ к мобильным приложениям бывших клиентов и вывести на подконтрольные счета более 50 млн руб

