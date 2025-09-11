Пашинян: Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армянский президент Ваагн Хачатурян заявил, что Россия больше не воспринимает Армению как «младшего брата», между странами установились партнерские отношения.

«Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские. <…> Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», — сказал Ваагн Хачатурян в интервью RTVI.

По словам президента, в Ереване хотят, чтобы «российские коллеги учитывали самостоятельные решения армянских властей». Кроме того, политик прокомментировал высказывание вице-премьера России Алексея Оверчука, который заявил, что республике надо выбирать между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Евросоюзом. По словам Хачатуряна, у Армении диверсифицированная экономика.