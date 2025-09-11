Польша намерена стянуть к границе с Белоруссией 40 тыс военнослужащих
19:50 11.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша в ближайшие дни разместит 40 тыс. военнослужащих на границе с Белоруссией в связи с белорусско-российскими учениями «Запад-2025». Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик в эфире телеканала Polsat.
«Запад-2025» — это наступательные учения», — утверждал он. «В связи с этим польская армия готовилась к этому событию. В ближайшие дни у нас на границе будет около 40 тыс. военных», — заявил Томчик. «Польша готовилась к маневрам „Запад-2025“ в течение многих месяцев. Польская армия провела учения, в которых приняли участие более 30 тыс. польских военных, а также военные НАТО, чтобы адекватно ответить на „Запад-2025“, — продолжил представитель польского военного ведомства.
