Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть вызван ошибкой

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп допустил, что инцидент с беспилотниками в Польше мог быть вызван ошибкой.

«Это могло быть ошибкой», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома. «Но несмотря на это, я недоволен всем, что касается всей этой ситуации. Но есть надежда, что все это прекратится», — добавил Трамп, говоря об урегулировании конфликта на Украине.