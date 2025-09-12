Нетаньяху утвердил новую стройку на Западном берегу и обещал, что Палестины не будет
09:20 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утвердил планы строительства тысяч единиц жилья для поселенцев в зоне Е-1 на Западном берегу реки Иордан. При этом он объявил, что Израиль считает эту землю своей и не допустит создания отдельного палестинского государства.
Это заявление Нетаньяху сделал в четверг на церемонии в городе Маале-Адумим, расположенном на Западном берегу, в нескольких километрах от Иерусалима. Высказывания премьера распространила его канцелярия.
«В Маале-Адумим мы претворяем в жизнь наше видение. <…> Поэтому сегодня очень важный день. Город Маале-Адумим удвоится. В течение пяти лет здесь будут жить 70 тысяч человек. Это колоссальные перемены», — сообщил он.
Нетаньяху напомнил, что в прошлом обещал утвердить строительство нового жилья в этом районе, и теперь это обещание претворяется в жизнь. «Есть и другое обещание, которое мы сдержим. Мы говорили: палестинского государства не будет — и его действительно не будет! Эта земля принадлежит нам. Мы позаботимся и о нашем наследии, и о нашей земле, и о нашей безопасности», — утверждал израильский премьер.
