США намерены добиваться от Группы семи резкого увеличения пошлин против КНР и Индии — FT
09:32 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты намерены оказать давление на страны Группы семи, чтобы те ввели значительно более высокие пошлины в отношении Индии и Китая за закупку российской нефти. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре источника.
По их словам, основная цель подобного шага — попытаться добиться вовлечения России в мирные переговоры с Украиной. Сформулирован же такой призыв должен быть 12 сентября во время виртуальной встречи министров финансов неформального объединения семи стран с развитой экономикой (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).
«В начале этой недели мы ясно дали понять нашим союзникам в ЕС, что если они серьезно настроены на то, чтобы положить конец войне у себя под боком, им следует присоединиться к нам и ввести значительные тарифы, которые будут отменены в день окончания войны», — добавил представитель Министерства финансов США.
