На «Западе-2025» отработают управление войсками при агрессии против Союзного государства

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие на совместных учениях Белоруссии и России «Запад-2025» отработают вопросы управления группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Целями учения являются совершенствование навыков командующих (командиров) и штабов, уровня взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск (сил) при решении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности. В ходе учения планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианта совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах», — говорится в сообщении.