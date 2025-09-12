На «Западе-2025» отработают управление войсками при агрессии против Союзного государства
10:00 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие на совместных учениях Белоруссии и России «Запад-2025» отработают вопросы управления группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Целями учения являются совершенствование навыков командующих (командиров) и штабов, уровня взаимодействия и полевой выучки региональной и коалиционной группировок войск (сил) при решении совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности. В ходе учения планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск (сил) при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианта совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:32 12.09.2025
- МИД Франции вызовет посла РФ в связи с инцидентом в Польше — министр
- 10:20 12.09.2025
- Инцидент с БПЛА в Польше показывает отстраненность Трампа от защиты Европы — NYT
- 10:05 12.09.2025
- Планировавшим устроить взрыв в РУДН четверым подросткам назначили до 9 лет колонии
- 09:50 12.09.2025
- Александр Хинштейн напомнил о том, что куряне могут проголосовать в Москве
- 09:32 12.09.2025
- Собянин: Москвичи собрали почти 5 млн единиц товаров для участников СВО и жителей новых регионов
- 09:32 12.09.2025
- США намерены добиваться от Группы семи резкого увеличения пошлин против КНР и Индии — FT
- 09:20 12.09.2025
- Нетаньяху утвердил новую стройку на Западном берегу и обещал, что Палестины не будет
- 09:16 12.09.2025
- В Москве началось голосование на выборах глав 19 регионов
- 09:05 12.09.2025
- Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть вызван ошибкой
- 09:00 12.09.2025
- ПВО за ночь сбила 221 украинский БПЛА над регионами России
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать