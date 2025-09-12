Планировавшим устроить взрыв в РУДН четверым подросткам назначили до 9 лет колонии
10:05 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй Западный окружной военный суд приговорил к различным срокам наказания четверых молодых людей, среди которых студенты и школьник, признав их виновными в попытке осуществить теракт в здании Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, суд назначил подсудимым от 6 лет до 9 лет колонии.
«Приговором суда четверо молодых людей, среди которых два студента и школьник, признаны виновными в совершении преступлений террористической направленности, им назначены сроки от 6 лет воспитательной колонии до 9 лет колонии общего режима. Самый молодой участник террористической группы был взят под стражу в зале суда», — рассказал собеседник агентства.
