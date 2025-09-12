В Москве началось голосование на выборах глав 19 регионов
09:16 12.09.2025
В российской столице открыты экстерриториальные участки для голосования жителей нескольких регионов. Проголосовать на них 12-14 сентября смогут жители субъектов РФ, в которых проходят выборы губернаторов. Для участия в процессе нужно было заранее подать заявление об участии в выборах в столице.
Жители регионов могут сделать выбор при помощи терминалов для электронного голосования, которые установлены на 14 экстерриториальных участках в разных районах Москвы. Эти участки размещены, например, в центрах оказания госуслуг и других общественных пространствах. Московские власти предоставили всю необходимую технику, а также организовали работу участковых избирательных комиссий и наблюдение по столичному стандарту.
Установленные на участках терминалы подключены к современной системе электронного голосования, что позволяет сохранить тайну голосования и обеспечить честность процесса.
Желающие проголосовать могут в любой из трех дней выборов прийти на удобный участок с паспортом и обратиться к члену избирательной комиссии. Он даст все необходимые пояснения, проверит документы и отправит избирателя к свободному терминалу. Получить бюллетень для голосования на текущих выборах можно не позднее 19:59 14 сентября.
