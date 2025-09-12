0
0
0
НОВОСТИ

В Москве началось голосование на выборах глав 19 регионов

09:16 12.09.2025

В российской столице открыты экстерриториальные участки для голосования жителей нескольких регионов. Проголосовать на них 12-14 сентября смогут жители субъектов РФ, в которых проходят выборы губернаторов. Для участия в процессе нужно было заранее подать заявление об участии в выборах в столице.

Жители регионов могут сделать выбор при помощи терминалов для электронного голосования, которые установлены на 14 экстерриториальных участках в разных районах Москвы. Эти участки размещены, например, в центрах оказания госуслуг и других общественных пространствах. Московские власти предоставили всю необходимую технику, а также организовали работу участковых избирательных комиссий и наблюдение по столичному стандарту.

Установленные на участках терминалы подключены к современной системе электронного голосования, что позволяет сохранить тайну голосования и обеспечить честность процесса.

Желающие проголосовать могут в любой из трех дней выборов прийти на удобный участок с паспортом и обратиться к члену избирательной комиссии. Он даст все необходимые пояснения, проверит документы и отправит избирателя к свободному терминалу. Получить бюллетень для голосования на текущих выборах можно не позднее 19:59 14 сентября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 12.09.2025
Нетаньяху утвердил новую стройку на Западном берегу и обещал, что Палестины не будет
0
0
09:05 12.09.2025
Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть вызван ошибкой
0
56
09:00 12.09.2025
ПВО за ночь сбила 221 украинский БПЛА над регионами России
0
75
21:30 11.09.2025
Суд назначил сроки от 6 до 14 лет лишения свободы участникам организованного преступного сообщества
0
672
21:00 11.09.2025
В Госдуме прогнозируют увеличение попыток вовлечь граждан РФ в совершение противоправных действий в местах для голосования
0
600
20:45 11.09.2025
Пашинян: Сейчас совсем другие отношения с Россией — партнерские
0
690
20:27 11.09.2025
Эрмитаж создаст в Республике Корея цифровой мультимедийный центр
0
596
20:00 11.09.2025
Невозможно «увеличить рождаемость только лишь зонтичными федеральными мерами - Котяков
0
639
19:50 11.09.2025
Польша намерена стянуть к границе с Белоруссией 40 тыс военнослужащих
0
579
18:35 11.09.2025
Глава Минторга США: Мы собираемся разобраться с Индией…
0
739

Возврат к списку