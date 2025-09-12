Собянин: Москвичи собрали почти 5 млн единиц товаров для участников СВО и жителей новых регионов
09:32 12.09.2025
Москвичи-участники проекта «Москва помогает» отправили жителям новых регионов РФ и приграничных регионов, а также участникам специальной военной операции более 4,75 млн единиц товаров. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 15 штабов ежедневно принимают продукты питания, средства личной гигиены, сезонную одежду, детские товары, мелкую бытовую технику и другие предметы первой необходимости. Гуманитарные грузы из Москвы отправляли 189 раз.
К волонтерскому корпусу, занятому этой работой, уже присоединились более 17 500 человек. В рамках программы «Лета в Москве» на фестивальных площадках города были открыты «Домики добра» в которые горожане принесли более 16 тыс. подарков.
В основном, горожане сдавали подарки для детей: сладости, игрушки, книги, настольные игры и товары для учебы. Участникам спецоперации отправляли главным образом средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Также москвичи помогли животных в приютах, которым передавали корма, средства для ухода и другие зоотовары.
Сейчас в Москве проводится акция «Соберем ребенка в школу». В ее рамках до 30 сентября в штабы «Москва помогает» и волонтерские центры «Доброе место» можно отнести канцелярские товары, школьную форму, одежду и обувь, которые затем будут отправлены детям в новые российские регионы.
