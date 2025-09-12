0
0
153
НОВОСТИ

Собянин: Москвичи собрали почти 5 млн единиц товаров для участников СВО и жителей новых регионов

09:32 12.09.2025

Москвичи-участники проекта «Москва помогает» отправили жителям новых регионов РФ и приграничных регионов, а также участникам специальной военной операции более 4,75 млн единиц товаров. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, 15 штабов ежедневно принимают продукты питания, средства личной гигиены, сезонную одежду, детские товары, мелкую бытовую технику и другие предметы первой необходимости. Гуманитарные грузы из Москвы отправляли 189 раз.

К волонтерскому корпусу, занятому этой работой, уже присоединились более 17 500 человек. В рамках программы «Лета в Москве» на фестивальных площадках города были открыты «Домики добра» в которые горожане принесли более 16 тыс. подарков. 

В основном, горожане сдавали подарки для детей: сладости, игрушки, книги, настольные игры и товары для учебы. Участникам спецоперации отправляли главным образом средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Также москвичи помогли животных в приютах, которым передавали корма, средства для ухода и другие зоотовары. 

Сейчас в Москве проводится акция «Соберем ребенка в школу». В ее рамках до 30 сентября в штабы «Москва помогает» и волонтерские центры «Доброе место» можно отнести канцелярские товары, школьную форму, одежду и обувь, которые затем будут отправлены детям в новые российские регионы.

 

 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 12.09.2025
МИД Франции вызовет посла РФ в связи с инцидентом в Польше — министр
0
71
10:20 12.09.2025
Инцидент с БПЛА в Польше показывает отстраненность Трампа от защиты Европы — NYT
0
86
10:05 12.09.2025
Планировавшим устроить взрыв в РУДН четверым подросткам назначили до 9 лет колонии
0
137
10:00 12.09.2025
На «Западе-2025» отработают управление войсками при агрессии против Союзного государства
0
140
09:50 12.09.2025
Александр Хинштейн напомнил о том, что куряне могут проголосовать в Москве
0
158
09:32 12.09.2025
США намерены добиваться от Группы семи резкого увеличения пошлин против КНР и Индии — FT
0
179
09:20 12.09.2025
Нетаньяху утвердил новую стройку на Западном берегу и обещал, что Палестины не будет
0
190
09:16 12.09.2025
В Москве началось голосование на выборах глав 19 регионов
0
178
09:05 12.09.2025
Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть вызван ошибкой
0
224
09:00 12.09.2025
ПВО за ночь сбила 221 украинский БПЛА над регионами России
0
208

Возврат к списку