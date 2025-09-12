Инцидент с БПЛА в Польше показывает отстраненность Трампа от защиты Европы — NYT
10:20 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Реакция американского президента Дональда Трампа на недавний инцидент с беспилотниками в Польше демонстрирует усиливающуюся отстраненность США от защиты Европы. Такое мнение высказала американская газета The New York Times.
«Это стало последним примером того, когда [США находятся] в состоянии стороннего наблюдателя при президентстве Трампа», — считает газета. Она напомнила, что при схожем инциденте с залетом украинской ракеты на территорию Польши в 2022 году США сразу же были готовы действовать, чтобы «защитить каждый дюйм территории НАТО», но «тогда тревога оказалась ложной». В этот же раз, отметило издание, все ждали реакции президента США, но он отреагировал так, будто бы Соединенные Штаты в этом вопросе «являются наблюдателем, не имеющим никакого отношения к исходу событий».
Для Москвы такая реакция Вашингтона, продолжила The New York Times, вместе с недавним решением США отказаться от некоторых программ финансирования армий стран, граничащих с Россией, может стать сигналом, что «американцы перекладывают вопрос защиты Европы на плечи самих европейцев».
