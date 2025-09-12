0
0
0
НОВОСТИ

МИД Франции вызовет посла РФ в связи с инцидентом в Польше — министр

10:32 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Франции вызовет посла России в республике Алексея Мешкова в связи с инцидентом с БПЛА в Польше. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

«Мы вызовем его сегодня утром», — сказал Барро, отвечая на соответствующий вопрос. Он возложил ответственность за падение БПЛА на территории Польши на Россию и подчеркнул, что Франция считает неприемлемым подобные инциденты независимо от того, носят ли они случайный или умышленный характер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 12.09.2025
Инцидент с БПЛА в Польше показывает отстраненность Трампа от защиты Европы — NYT
0
86
10:05 12.09.2025
Планировавшим устроить взрыв в РУДН четверым подросткам назначили до 9 лет колонии
0
137
10:00 12.09.2025
На «Западе-2025» отработают управление войсками при агрессии против Союзного государства
0
140
09:50 12.09.2025
Александр Хинштейн напомнил о том, что куряне могут проголосовать в Москве
0
158
09:32 12.09.2025
Собянин: Москвичи собрали почти 5 млн единиц товаров для участников СВО и жителей новых регионов
0
175
09:32 12.09.2025
США намерены добиваться от Группы семи резкого увеличения пошлин против КНР и Индии — FT
0
179
09:20 12.09.2025
Нетаньяху утвердил новую стройку на Западном берегу и обещал, что Палестины не будет
0
190
09:16 12.09.2025
В Москве началось голосование на выборах глав 19 регионов
0
178
09:05 12.09.2025
Трамп заявил, что инцидент с БПЛА в Польше мог быть вызван ошибкой
0
224
09:00 12.09.2025
ПВО за ночь сбила 221 украинский БПЛА над регионами России
0
208

Возврат к списку