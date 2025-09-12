МИД Франции вызовет посла РФ в связи с инцидентом в Польше — министр

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Франции вызовет посла России в республике Алексея Мешкова в связи с инцидентом с БПЛА в Польше. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

«Мы вызовем его сегодня утром», — сказал Барро, отвечая на соответствующий вопрос. Он возложил ответственность за падение БПЛА на территории Польши на Россию и подчеркнул, что Франция считает неприемлемым подобные инциденты независимо от того, носят ли они случайный или умышленный характер.