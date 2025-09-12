Британия ввела санкции против компаний из Китая, Индии, Турции и Таиланда

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания в рамках пакета санкций против РФ ввела санкции против компаний из Китая, Индии, Турции и Таиланда. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Под рестрикции попали три компании, расположенные в Гонконге, три в Таиланде, одна в Индии и одна в Турции.