Большинство французов высказались против отправки европейских военных на Украину — опрос

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство французов (53%) выступают против отправки западного военного контингента на Украину. Об этом свидетельствуют опубликованные в газете Le Figaro результаты опроса, проведенного Французским институтом общественного мнения (IFOP).

За высказываются порядка 47% опрошенных. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что в «коалиции» насчитывается уже 30 стран-членов.

Вместе с тем 75% французов выступают за предоставление Киеву «сильных гарантий безопасности», отмечается в результатах опроса. Продолжение поставок вооружений и вступление Украины в НАТО и ЕС поддерживают не менее 56% опрошенных.