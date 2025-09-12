В рамках учений «Запад-2025» силы СФ развернуты в ближней и дальних морских зонах

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы Северного флота (СФ) приступили к развертыванию в ближней и дальних морских зонах в рамках стартовавших учений «Запад-2025». Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«К выполнению задач по предназначению в ближней морской зоне приступили корабельные тральные группы и корабельные поисково-ударные группы Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, в Баренцевом море — корабельная ударная группа в составе ракетного крейсера и фрегата соединения ракетных крейсеров Северного флота, а также подводные лодки различных классов и типов. В дальней морской зоне — в северных районах Северного Ледовитого океана развернута Арктическая экспедиционная группировка сил (войск) Северного флота», — говорится в сообщении.