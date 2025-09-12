0
0
69
НОВОСТИ

Один человек погиб, шесть ранены при обстрелах Херсонской области со стороны ВСУ

12:00 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Один мирный житель погиб, шесть получили ранения в результате обстрелов территории Алешкинского округа Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В Алешках из-за атак на жилой сектор ранены двое мужчин 1979 и 1959 годов рождения и женщина 1955 года рождения. Все госпитализированы в Алешковскую ЦРБ. Помимо этого, в Алешках БПЛА атаковал гражданский автомобиль. Погибла женщина, двое мирных жителей ранены — они госпитализированы в районную ЦРБ. В Великих Копанях пострадала женщина 1996 года рождения. Помощь оказана на месте», — написал он в своем телеграм-канале.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 12.09.2025
Дания намерена потратить более $9 млрд на закупки систем ПВО
0
1
12:05 12.09.2025
Более 50% поляков считают реальной военную угрозу Польше — опрос
0
57
11:32 12.09.2025
В рамках учений «Запад-2025» силы СФ развернуты в ближней и дальних морских зонах
0
123
11:20 12.09.2025
Большинство французов высказались против отправки европейских военных на Украину — опрос
0
153
11:05 12.09.2025
Трамп недоволен Стармером из-за увольнения посла в США — Politico
0
178
11:00 12.09.2025
Британия ввела санкции против компаний из Китая, Индии, Турции и Таиланда
0
180
10:32 12.09.2025
МИД Франции вызовет посла РФ в связи с инцидентом в Польше — министр
0
224
10:20 12.09.2025
Инцидент с БПЛА в Польше показывает отстраненность Трампа от защиты Европы — NYT
0
231
10:05 12.09.2025
Планировавшим устроить взрыв в РУДН четверым подросткам назначили до 9 лет колонии
0
252
10:00 12.09.2025
На «Западе-2025» отработают управление войсками при агрессии против Союзного государства
0
245

Возврат к списку