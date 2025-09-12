Один человек погиб, шесть ранены при обстрелах Херсонской области со стороны ВСУ
12:00 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Один мирный житель погиб, шесть получили ранения в результате обстрелов территории Алешкинского округа Херсонской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«В Алешках из-за атак на жилой сектор ранены двое мужчин 1979 и 1959 годов рождения и женщина 1955 года рождения. Все госпитализированы в Алешковскую ЦРБ. Помимо этого, в Алешках БПЛА атаковал гражданский автомобиль. Погибла женщина, двое мирных жителей ранены — они госпитализированы в районную ЦРБ. В Великих Копанях пострадала женщина 1996 года рождения. Помощь оказана на месте», — написал он в своем телеграм-канале.
