Более 50% поляков считают реальной военную угрозу Польше — опрос
12:05 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более половины поляков полагают, что Польше грозит война на фоне инцидента с проникновением в польское воздушное пространство около 20 беспилотников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром Pollster для газеты Super Express.
Согласно им, такого мнения придерживаются 55% опрошенных. В свою очередь, 45% респондентов не считают подобную угрозу реальной.
В предыдущем аналогичном опросе Pollster в августе доля жителей Польши, считавших реальной угрозу участия Польши в военном конфликте в ближайшие годы, составляла лишь 26%.
