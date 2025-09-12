Более 50% поляков считают реальной военную угрозу Польше — опрос

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более половины поляков полагают, что Польше грозит война на фоне инцидента с проникновением в польское воздушное пространство около 20 беспилотников. Об этом свидетельствуют результаты опроса, подготовленного исследовательским центром Pollster для газеты Super Express.

Согласно им, такого мнения придерживаются 55% опрошенных. В свою очередь, 45% респондентов не считают подобную угрозу реальной.

В предыдущем аналогичном опросе Pollster в августе доля жителей Польши, считавших реальной угрозу участия Польши в военном конфликте в ближайшие годы, составляла лишь 26%.