РФ планирует до 2036 года запустить к Луне 7 аппаратов — ИКИ РАН

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный проект «Космическая наука» предусматривает отправку к Луне семи автоматических межпланетных станций до 2036 года. Об этом заявил научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зелёный.

«Федеральный проект „Наука“ — в нем есть астрофизические экспедиции и есть семь автоматических лунных экспедиций. Пилотируемые экспедиции до 2036 года в России не планируются», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».