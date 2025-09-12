Кремль констатирует паузу в прямых переговорах России и Украины

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взаимодействие переговорных групп России и Украины оказалось на паузе, хотя каналы для общения налажены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о контактах переговорщиков Москвы и Киева.

«Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее, можно говорить о паузе», — отметил представитель Кремля.