0
0
74
НОВОСТИ

Кремль констатирует паузу в прямых переговорах России и Украины

13:32 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взаимодействие переговорных групп России и Украины оказалось на паузе, хотя каналы для общения налажены. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о контактах переговорщиков Москвы и Киева.

«Каналы общения есть, они налажены. Наши переговорщики имеют возможность по этим каналам общаться, но пока, наверное, скорее, можно говорить о паузе», — отметил представитель Кремля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 12.09.2025
Евроcоюз вызвал временных поверенных в делах РФ и Белоруссии при ЕС — AFP
0
112
13:05 12.09.2025
Сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины — МО РФ
0
142
13:00 12.09.2025
РФ планирует до 2036 года запустить к Луне 7 аппаратов — ИКИ РАН
0
144
12:32 12.09.2025
Белоруссия готова реагировать на любые провокации в ходе учений «Запад-2025» — Минобороны
0
191
12:20 12.09.2025
Дания намерена потратить более $9 млрд на закупки систем ПВО
0
199
12:05 12.09.2025
Более 50% поляков считают реальной военную угрозу Польше — опрос
0
224
12:00 12.09.2025
Один человек погиб, шесть ранены при обстрелах Херсонской области со стороны ВСУ
0
218
11:32 12.09.2025
В рамках учений «Запад-2025» силы СФ развернуты в ближней и дальних морских зонах
0
261
11:20 12.09.2025
Большинство французов высказались против отправки европейских военных на Украину — опрос
0
266
11:05 12.09.2025
Трамп недоволен Стармером из-за увольнения посла в США — Politico
0
288

Возврат к списку