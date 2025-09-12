РФ готова к урегулированию по Украине, а европейцы — мешают, заявил Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сохраняет готовность к украинскому урегулированию, тогда как Европа, наоборот, препятствует этому процессу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога, поиска путей урегулирования. Но то, что европейцы мешают — это, действительно, так. Это ни для кого не секрет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.