РФ готова к урегулированию по Украине, а европейцы — мешают, заявил Песков
14:12 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сохраняет готовность к украинскому урегулированию, тогда как Европа, наоборот, препятствует этому процессу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Российская сторона сохраняет свою готовность идти по пути мирного диалога, поиска путей урегулирования. Но то, что европейцы мешают — это, действительно, так. Это ни для кого не секрет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.
НОВОСТИ
- 15:12 12.09.2025
- ЕС может отказаться от газа из РФ в течение 6-12 месяцев — глава Минэнерго США
- 15:02 12.09.2025
- Леонид Слуцкий высоко оценил работу экстерриториальных участков в Москве
- 15:00 12.09.2025
- Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста сокращается — ЦБ
- 14:32 12.09.2025
- БПЛА атаковал Смоленскую АЭС, станция не повреждена, радиационный фон в норме — Росатом
- 14:00 12.09.2025
- ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых
- 13:32 12.09.2025
- Кремль констатирует паузу в прямых переговорах России и Украины
- 13:20 12.09.2025
- Евроcоюз вызвал временных поверенных в делах РФ и Белоруссии при ЕС — AFP
- 13:05 12.09.2025
- Сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины — МО РФ
- 13:00 12.09.2025
- РФ планирует до 2036 года запустить к Луне 7 аппаратов — ИКИ РАН
- 12:32 12.09.2025
- Белоруссия готова реагировать на любые провокации в ходе учений «Запад-2025» — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать