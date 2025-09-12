ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт (п. п.) — до 17% годовых, говорится в сообщении регулятора.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — отмечается в сообщении.