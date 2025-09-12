ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых
14:00 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России третий раз подряд понизил ключевую ставку, в этот раз на 1 процентный пункт (п. п.) — до 17% годовых, говорится в сообщении регулятора.
«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания», — отмечается в сообщении.
НОВОСТИ
- 15:12 12.09.2025
- ЕС может отказаться от газа из РФ в течение 6-12 месяцев — глава Минэнерго США
- 15:02 12.09.2025
- Леонид Слуцкий высоко оценил работу экстерриториальных участков в Москве
- 15:00 12.09.2025
- Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста сокращается — ЦБ
- 14:32 12.09.2025
- БПЛА атаковал Смоленскую АЭС, станция не повреждена, радиационный фон в норме — Росатом
- 14:12 12.09.2025
- РФ готова к урегулированию по Украине, а европейцы — мешают, заявил Песков
- 13:32 12.09.2025
- Кремль констатирует паузу в прямых переговорах России и Украины
- 13:20 12.09.2025
- Евроcоюз вызвал временных поверенных в делах РФ и Белоруссии при ЕС — AFP
- 13:05 12.09.2025
- Сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины — МО РФ
- 13:00 12.09.2025
- РФ планирует до 2036 года запустить к Луне 7 аппаратов — ИКИ РАН
- 12:32 12.09.2025
- Белоруссия готова реагировать на любые провокации в ходе учений «Запад-2025» — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать