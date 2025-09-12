Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста сокращается — ЦБ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России заявил сокращении отклонения российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста. При этом значительное охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос, тогда как рост потребительской активности даже несколько ускорился, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

«Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста уменьшается. Оперативные данные и опросные индикаторы свидетельствуют о замедлении роста общей экономической активности в III квартале 2025 года, который остается положительным. Динамика деловой активности неоднородна по отраслям. Значительное охлаждение наблюдается в отраслях, ориентированных на внешний спрос. Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. Рост потребительской активности даже несколько ускорился», — отмечается в пресс-релизе.