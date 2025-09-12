0
0
38
НОВОСТИ

Леонид Слуцкий высоко оценил работу экстерриториальных участков в Москве

15:02 12.09.2025

Представители ЛДПР посетили экстерриториальные участки в Москве, где в течение трех дней жители 19 регионов РФ смогут проголосовать на выборах глав субъектов Федерации. Председатель партии Леонид Слуцкий приехал на избирательный участок, образованный в Москве на станции метро «Курская».

«Гости столицы, жители других регионов могут реализовать свое конституционное право, даже находясь вдали от дома, - заявил Слуцкий. - Для этого в столице организовано 14 таких избирательных участков. Они размещены в самых доступных и проходимых местах: в МФЦ, торговых центрах, на станции метро. Это беспрецедентно удобно и технологично. Мы выставили наблюдателей по всей стране, включая Москву, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса».

Парламентские партии могли отправить своих наблюдателей не только на традиционные участки в регионах, но и на экстерриториальные участки в Москве. Они были созданы для удобства избирателей, которые живут в столице. Наблюдателям от ЛДПР, как и представителям других партий, предоставили доступ к сервису, с помощью которого можно наблюдать за ходом онлайн-голосования (обзервер), а также продемонстрировали, как идет процесс видеонаблюдения за процессом голосования на каждом из 14 московских экстерриториальных участков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 12.09.2025
ЕС может отказаться от газа из РФ в течение 6-12 месяцев — глава Минэнерго США
0
29
15:00 12.09.2025
Отклонение экономики РФ вверх от траектории сбалансированного роста сокращается — ЦБ
0
74
14:32 12.09.2025
БПЛА атаковал Смоленскую АЭС, станция не повреждена, радиационный фон в норме — Росатом
0
139
14:12 12.09.2025
РФ готова к урегулированию по Украине, а европейцы — мешают, заявил Песков
0
173
14:00 12.09.2025
ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 18% до 17% годовых
0
163
13:32 12.09.2025
Кремль констатирует паузу в прямых переговорах России и Украины
0
218
13:20 12.09.2025
Евроcоюз вызвал временных поверенных в делах РФ и Белоруссии при ЕС — AFP
0
236
13:05 12.09.2025
Сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины — МО РФ
0
272
13:00 12.09.2025
РФ планирует до 2036 года запустить к Луне 7 аппаратов — ИКИ РАН
0
238
12:32 12.09.2025
Белоруссия готова реагировать на любые провокации в ходе учений «Запад-2025» — Минобороны
0
268

Возврат к списку