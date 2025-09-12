Леонид Слуцкий высоко оценил работу экстерриториальных участков в Москве
15:02 12.09.2025
Представители ЛДПР посетили экстерриториальные участки в Москве, где в течение трех дней жители 19 регионов РФ смогут проголосовать на выборах глав субъектов Федерации. Председатель партии Леонид Слуцкий приехал на избирательный участок, образованный в Москве на станции метро «Курская».
«Гости столицы, жители других регионов могут реализовать свое конституционное право, даже находясь вдали от дома, - заявил Слуцкий. - Для этого в столице организовано 14 таких избирательных участков. Они размещены в самых доступных и проходимых местах: в МФЦ, торговых центрах, на станции метро. Это беспрецедентно удобно и технологично. Мы выставили наблюдателей по всей стране, включая Москву, чтобы обеспечить максимальную прозрачность процесса».
Парламентские партии могли отправить своих наблюдателей не только на традиционные участки в регионах, но и на экстерриториальные участки в Москве. Они были созданы для удобства избирателей, которые живут в столице. Наблюдателям от ЛДПР, как и представителям других партий, предоставили доступ к сервису, с помощью которого можно наблюдать за ходом онлайн-голосования (обзервер), а также продемонстрировали, как идет процесс видеонаблюдения за процессом голосования на каждом из 14 московских экстерриториальных участков.
