Нидерланды не будут участвовать в «Евровидении-2026», если в нем примет участие Израиль

15:32 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерландская общественная вещательная корпорация Avrotros поставила под сомнение участие королевства в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2026 году, если в нем будет участвовать Израиль. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

«Мы не можем и далее оправдывать участие Израиля в конкурсе с учетом нынешней гуманитарной ситуации в секторе Газа и продолжающихся страданий его жителей», — подчеркивает Avrotros. По данным корпорации, серьезные опасения также вызывают массовые жертвы среди журналистов, освещающих конфликт в Газе, и целенаправленное ограничение Израилем доступа независимых СМИ в анклав.

На этом фоне Avrotros заявила, что участие Нидерландов в «Евровидении-2026» невозможно до тех пор, пока Европейский вещательный союз не примет решение об исключении Израиля из конкурса.

В этом году победителем конкурса «Евровидение» стал представитель Австрии Йоханнес Питч (JJ). В связи с этим «Евровидение-2026» должно пройти в Австрии.

