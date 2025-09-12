0
НОВОСТИ

Сенаторы США предлагают внести Россию и Белоруссию в список стран — спонсоров терроризма

16:00 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские сенаторы Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут), Кэти Бритт (республиканка от штата Алабама), Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Эми Клобушар (демократ от штата Миннесота) представили новую резолюцию о внесении России и Белоруссии в список стран — спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине. Об этом сообщил портал Axios.

Законодательная инициатива предусматривает признание России и Белоруссии государствами — спонсорами терроризма, если они не вернут более 19 тыс. детей, которые, по утверждению Киева, были похищены во время военных действий. «Попасть в этот перечень сложно. Но позвольте мне сказать вам, что Россия заслужила право быть в этом списке, — сказал Грэм журналистам. — Мы попросим лидеров обеих партий дать нам возможность обсудить этот вопрос и проголосовать по нему, и мы хотим приступить к [работе над ним] прямо сейчас».

В упомянутый американский список могут быть внесены государства, которые, по версии Вашингтона, «неоднократно оказывали поддержку актам международного терроризма». Американская администрация обладает широкими полномочиями в плане введения санкций в отношении фигурантов перечня. Минфин США может принимать меры против тех юридических и физических лиц, а также государств, которые ведут торговлю со странами, находящимися в списке. В настоящее время в перечне фигурируют Иран, КНДР, Куба и Сирия. В Конгрессе США уже неоднократно предпринимались попытки способствовать внесению России в список стран — спонсоров терроризма, однако исполнительная власть отказывается идти на такой шаг.

