НОВОСТИ

Политическое насилие в США достигло рекордного уровня — Bloomberg

16:32 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Насилие по политическим мотивам в США за последние пять лет достигло рекордно высоких показателей за всю историю наблюдений, начиная с 1960-х годов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, с начала 2021 года было совершено по меньшей мере пять покушений на американских политиков, в том числе два на президента США Дональда Трампа.

Последним инцидентом стало убийство политического активиста Чарли Кирка, который был сторонником Трампа и, согласно оценке агентства Associated Press, внес значительный вклад в победу последнего на прошедших президентских выборах. Кроме того, Кирк неоднократно выступал против американской военной помощи Украине.

Как отмечает агентство, одним из факторов, способствующих росту политического насилия, стало усугубление разногласий между главными политическими партиями страны. Идеологическая дистанция между демократами и республиканцами в Конгрессе постоянно увеличивается с конца Второй мировой войны, говорится в материале.

