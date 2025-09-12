СберИнвестиции запустили Центр обучения для инвесторов

15:50

СберИнвестиции модернизировали раздел обучения в мобильном приложении. Теперь в нем доступны персонализированные учебные треки, ориентированные на достижение реальных жизненных целей инвесторов.

Среди основных преимуществ Центра обучения можно отметить: персонализацию образовательного контента согласно индивидуальным потребностям пользователей; практические шаги для достижения результата; расширение мультимедийных форматов — видео, подкасты и интерактивные курсы; развитие игровых механик: квизы, викторины и задачники, которые сделают процесс погружения в инвестиции увлекательным (они появятся в ближайшее время).

Новый формат обучения предлагает инвесторам практические шаги -– от постановки задачи до подбора конкретных инструментов. Эксперты СберИнвестиций помогают пользователям корректно сформулировать свой запрос, выбрать стратегию и активы по определенным критериям и грамотно управлять портфелем.

Например, трек «Вторая зарплата» помогает инвесторам разобраться, что нужно сделать, чтобы получать пассивный доход. Поставить цель, рассчитать размер ежемесячных инвестиций, подобрать купонные облигации или дивидендные акции. Пользователи узнают, как следить за доходом и рисками и как ребалансировать свой портфель.

«Сегодня мы уходим от академического подхода к обучению, наша цель -– помогать инвесторам решать конкретные финансовые задачи, – отметил директор проектов брокерского бизнеса Сбера Владимир Лебедев. – Поэтому мы формируем персонализированные треки вокруг жизненных сценариев пользователей. Так у инвестора появляется практический маршрут – как накопить на пенсию, сформировать капитал для образования детей или подготовиться к крупным покупкам. В ближайшее время мы планируем давать больше треков под разные ситуации».