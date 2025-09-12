Два человека погибли из-за аварии на канатной дороге на горе Эльбрус

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два человека погибли на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии из-за аварии на однокресельной канатной дороге. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

«К сожалению, вынужден сообщить о том, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге (эксплуатант — частная компания ООО „МКД Эльбрус“) погибли два человека», — говорится в сообщении.