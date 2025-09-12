Губернатор Юты подтвердил задержание предполагаемого убийцы Кирка

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс подтвердил задержание предполагаемого убийцы американского консервативного активиста Чарли Кирка.

«Доброе утро, дамы и господа, мы взяли его», — начал он пресс-конференцию. Он также подтвердил имя предполагаемого преступника, которое раньше сообщила газета The New York Post, его зовут Тайлер Робинсон. «Вечером 11 сентября член семьи Тайлера Робинсона связался с другом семьи, который обратился в офис шерифа округа Вашингтон с информацией о том, что Робинсон признался им или намекнул, что он совершил это преступление», — сказал губернатор.