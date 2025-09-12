0
0
115
НОВОСТИ

В Подмосковье обьяыили оранжевый уровень опасности из-за заморозков ночью

18:55 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики в Московской области в связи с ожидаемыми предстоящей ночью заморозками. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.

«В период с предстоящей ночи до 08:00 мск понедельника, 15 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности, он символизирует на прогностических картах опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба», — сказал собеседник агентства. По его данным, столбики термометров местами в ночные часы могут опуститься до минус 2 градусов.

При этом, согласно прогнозу синоптиков, в течение дня субботы воздух в столице и по области на фоне переменной облачности может прогреться до 21 градуса тепла, осадков не ожидается. Примерно такой же характер погоды ожидают метеорологи и в воскресенье, 14 сентября.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:35 12.09.2025
Большинство французов выступают за квоты на прием мигрантов - СМИ
0
92
18:11 12.09.2025
Сбер зафиксировал всплеск мошеннической активности с «кражей аккаунта» в «Госуслугах»
0
217
17:40 12.09.2025
Губернатор Юты подтвердил задержание предполагаемого убийцы Кирка
0
262
17:12 12.09.2025
Зеленский отказывался от переговоров с РФ, когда Москва была к ним готова — Трамп
0
315
17:00 12.09.2025
Два человека погибли из-за аварии на канатной дороге на горе Эльбрус
0
294
16:32 12.09.2025
Политическое насилие в США достигло рекордного уровня — Bloomberg
0
366
16:12 12.09.2025
Инфляционные ожидания в РФ остаются высокими — Набиуллина
0
367
16:00 12.09.2025
Сенаторы США предлагают внести Россию и Белоруссию в список стран — спонсоров терроризма
0
390
15:50 12.09.2025
СберИнвестиции запустили Центр обучения для инвесторов
0
324
15:32 12.09.2025
Нидерланды не будут участвовать в «Евровидении-2026», если в нем примет участие Израиль
0
351

Возврат к списку