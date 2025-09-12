В Подмосковье обьяыили оранжевый уровень опасности из-за заморозков ночью

18:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оранжевый уровень погодной опасности объявили синоптики в Московской области в связи с ожидаемыми предстоящей ночью заморозками. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре РФ.



«В период с предстоящей ночи до 08:00 мск понедельника, 15 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности, он символизирует на прогностических картах опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба», — сказал собеседник агентства. По его данным, столбики термометров местами в ночные часы могут опуститься до минус 2 градусов.



При этом, согласно прогнозу синоптиков, в течение дня субботы воздух в столице и по области на фоне переменной облачности может прогреться до 21 градуса тепла, осадков не ожидается. Примерно такой же характер погоды ожидают метеорологи и в воскресенье, 14 сентября.





