В Подмосковье обьяыили оранжевый уровень опасности из-за заморозков ночью
18:55 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В период с предстоящей ночи до 08:00 мск понедельника, 15 сентября, объявлен оранжевый уровень опасности, он символизирует на прогностических картах опасные метеоусловия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба», — сказал собеседник агентства. По его данным, столбики термометров местами в ночные часы могут опуститься до минус 2 градусов.
При этом, согласно прогнозу синоптиков, в течение дня субботы воздух в столице и по области на фоне переменной облачности может прогреться до 21 градуса тепла, осадков не ожидается. Примерно такой же характер погоды ожидают метеорологи и в воскресенье, 14 сентября.
НОВОСТИ
- 19:35 12.09.2025
- Большинство французов выступают за квоты на прием мигрантов - СМИ
- 18:11 12.09.2025
- Сбер зафиксировал всплеск мошеннической активности с «кражей аккаунта» в «Госуслугах»
- 17:40 12.09.2025
- Губернатор Юты подтвердил задержание предполагаемого убийцы Кирка
- 17:12 12.09.2025
- Зеленский отказывался от переговоров с РФ, когда Москва была к ним готова — Трамп
- 17:00 12.09.2025
- Два человека погибли из-за аварии на канатной дороге на горе Эльбрус
- 16:32 12.09.2025
- Политическое насилие в США достигло рекордного уровня — Bloomberg
- 16:12 12.09.2025
- Инфляционные ожидания в РФ остаются высокими — Набиуллина
- 16:00 12.09.2025
- Сенаторы США предлагают внести Россию и Белоруссию в список стран — спонсоров терроризма
- 15:50 12.09.2025
- СберИнвестиции запустили Центр обучения для инвесторов
- 15:32 12.09.2025
- Нидерланды не будут участвовать в «Евровидении-2026», если в нем примет участие Израиль
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать