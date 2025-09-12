Большинство французов выступают за квоты на прием мигрантов - СМИ

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Франции выступают за введение квот на прием мигрантов в течение года из разных стран. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения компании CSA, подготовленный для телеканала CNEWS, радио Europe 1 и газеты Le Journal du Dimanche.



Так, введение квоты для каждой из стран, откуда прибывают мигранты, поддержали 75% из 1 тыс. человек, опрошенных с 9 по 10 сентября. Против квот выступили 24%, остальные затруднились дать однозначный ответ.



Количество мужчин и женщин, одобривших введение квот, оказалось почти одинаковым, разница во мнениях наблюдалась скорее при сравнении возрастных групп. Больше остальных такую идею поддерживают люди старше 50 лет (81% от числа людей такого возраста), следом идет молодежь от 18 до 24 лет (76%). Больше всего разделились мнения среди людей в возрасте от 35 до 49 лет, где за квоты на иммиграцию выступили 69%.





