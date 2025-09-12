США планирует призвать G7 разработать механизм изъятия активов РФ - СМИ
20:30 12.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«США также скажут странам G7, что они должны создать юридический механизм для изъятия замороженных суверенных активов России и рассмотреть возможность конфискации или их использования для финансирования обороны Украины», — пишет агентство. Оно отмечает, что большая часть из $300 млрд замороженных активов РФ находится в Европе.
Кроме того, американская администрация призовет G7 ввести против Китая и Индии вторичные пошлины в 50-100% за то, что эти государства продолжают закупать российские энергоресурсы. В этом документе также упоминается предложение усилить санкции против так называемого теневого флота, «Роснефти», региональных банков России, а также запрет на оказание услуг в сфере искусственного интеллекта и финансовых технологий.
