США планирует призвать G7 разработать механизм изъятия активов РФ - СМИ

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США планирует призвать страны Группы семи (G7) разработать так называемый юридический механизм изъятия российских активов для того, чтобы использовать их при финансировании военных расходов Украины. Об этом со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ сообщило агентство Bloomberg.



«США также скажут странам G7, что они должны создать юридический механизм для изъятия замороженных суверенных активов России и рассмотреть возможность конфискации или их использования для финансирования обороны Украины», — пишет агентство. Оно отмечает, что большая часть из $300 млрд замороженных активов РФ находится в Европе.



Кроме того, американская администрация призовет G7 ввести против Китая и Индии вторичные пошлины в 50-100% за то, что эти государства продолжают закупать российские энергоресурсы. В этом документе также упоминается предложение усилить санкции против так называемого теневого флота, «Роснефти», региональных банков России, а также запрет на оказание услуг в сфере искусственного интеллекта и финансовых технологий.





