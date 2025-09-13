08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что каждый новый месяц боевых действий лишь приближает крах киевского режима и повышает цену урегулирования для Украины.

«Поставки оружия, санкционные авантюры и брюссельская пропагандистская истерика не приближают мир, а лишь укрепляют иллюзии в Киеве, что ему удастся переломить реальность. Однако реальность переломить невозможно: каждый новый месяц боевых действий лишь приближает его крах и делает для Киева цену урегулирования выше», — подчеркнул дипломат в пятницу на заседании Совета Безопасности ООН.