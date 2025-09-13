С космодрома Плесецк выполнен успешный пуск «Союза-2.1б» в интересах МО РФ

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским аппаратом «Можаец-6». Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«13 сентября 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом „Можаец-6“, разработанным слушателем Военно-космической академии А. Ф. Можайского и предназначенным для отработки алгоритмов астронавигации», — сказали там.