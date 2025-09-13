0
0
136
НОВОСТИ

С космодрома Плесецк выполнен успешный пуск «Союза-2.1б» в интересах МО РФ

08:50 13.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Космические войска провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским аппаратом «Можаец-6». Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«13 сентября 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическим аппаратом в интересах Минобороны России и учебно-исследовательским космическим аппаратом „Можаец-6“, разработанным слушателем Военно-космической академии А. Ф. Можайского и предназначенным для отработки алгоритмов астронавигации», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 13.09.2025
«Бастионы» с Земли Франца Иосифа нанесли удар «Ониксами» по условному противнику
0
38
09:00 13.09.2025
ЕС намерен ужесточить визовую политику в отношении граждан РФ — Politico
0
113
08:40 13.09.2025
Каждый новый месяц боевых действий лишь повышает цену урегулирования для Украины — Небензя
0
153
08:30 13.09.2025
Над регионами РФ за ночь сбиты 42 украинских БПЛА
0
151
20:30 12.09.2025
США планирует призвать G7 разработать механизм изъятия активов РФ - СМИ
0
873
19:35 12.09.2025
Большинство французов выступают за квоты на прием мигрантов - СМИ
0
779
18:55 12.09.2025
В Подмосковье обьяыили оранжевый уровень опасности из-за заморозков ночью
0
860
18:11 12.09.2025
Сбер зафиксировал всплеск мошеннической активности с «кражей аккаунта» в «Госуслугах»
0
870
17:40 12.09.2025
Губернатор Юты подтвердил задержание предполагаемого убийцы Кирка
0
867
17:12 12.09.2025
Зеленский отказывался от переговоров с РФ, когда Москва была к ним готова — Трамп
0
988

Возврат к списку